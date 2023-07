Florian Ganz übernimmt Taktstock bei Festlichen Konzerten in Ötigheim

Er hat einst selbst im Kammerorchester Ötigheim Cello gespielt, später dirigiert. Nun schließt sich für Florian Ganz ein Kreis. In der kommenden Saison wird der 45-Jährige den Part Festliche Konzerte auf der Freilichtbühne von Markus Bieringer verantwortlich übernehmen. Der bisherige musikalische Leiter steht aus beruflichen Gründen nicht weiter für die Position am Pult zur Verfügung, teilen die Volksschauspiele Ötigheim (VSÖ) mit.

Ganz übernimmt allerdings nur diesen Teil von Bieringers Arbeit. „Alles andere wäre auch neben Beruf und meinen anderen Aktivitäten nicht machbar“, sagt der Mathematik- und Musiklehrer am Rastatter Tulla-Gymnasium. Er leitet die Schul-Bigband und auch das 2004 gegründete Ensemble ConFuoco Bietigheim, das aus Laienmusikern besteht. Das entstand übrigens, als Florian Ganz 2003 „wegen unterschiedlicher Auffassungen übers Musikmachen“ das Kammerorchester verließ.

Dirigent des Kammerorchesters Ötigheim zu sein, war eine tolle Erfahrung. Florian Ganz

Leiter Ensemble ConFuoco

Dort ist er musikalisch groß geworden – hat im Jugendorchester und im Kammerorchester Ötigheim gespielt, damals geleitet vom jüngst verstorbenen Alfons Rieger. Von dem übernahm er dann den Dirigentenstab des Kammerorchesters für drei Jahre, habe Produktionen wie „Zauberflöte“ und „Jesus Christ Superstar“ mitgemacht. „Eine tolle Erfahrung“, sagt er.

Deshalb sei er auch offen gewesen, als der künstlerische Betriebsdirektor der VSÖ, Stefan Haufe, im Frühjahr bei ihm anklopfte. Der damalige Ärger sei 20 Jahre her und „Schnee von gestern“, sagt Ganz heute, zumal teils auch ganz andere Personen in Verantwortung sind. Eins war für ihn aber von vornherein klar: „Sein“ Ensemble ConFuoco bringt er mit zu den Festlichen Konzerten und verstärkt damit das Kammerorchester Ötigheim, das nur noch aus wenigen Musikern bestehe. „Wir haben 20 Aktive im großen Orchester, zudem Spielkreis und Jugendorchester“, sagt Ganz.

ConFuoco sei froh über Möglichkeiten, in der Nähe aufzutreten, sieht Ganz das als Win-win-Situation. Das Ensemble spielt klassische Musik in Kammer- und Sinfonieorchesterbesetzung, blickt auf sinfonische Konzerte und Konzerte mit Chören. Was nächstes Jahr bei den Festlichen Konzerten auf der Freilichtbühne gespielt wird, stehe noch nicht fest, sagt Ganz. Aber da „Don Camillo und Peppone“ auf dem Spielplan steht, könnte er sich italienische Musik vorstellen, sagt Ganz. Diese Woche soll es noch eine Besprechung mit Balletchefin und Chorleitung geben, um erste Ideen abzusprechen.

Gemeinsame Proben ab Januar

Ab Januar sollen die beiden Orchester gemeinsam proben und das Programm einstudieren. Zudem wird ConFuoco sich um die vollständige Orchesterbesetzung kümmern, also Bläser engagieren, und sich um die Abstimmung mit Chören und Ballett kümmern. Höhepunkt sind dann die beiden Festlichen Konzerte. Danach wolle man schauen, ob die Zusammenarbeit für alle Beteiligten zufriedenstellend war, sagt Ganz auf die Frage, ob an eine langfristige Kooperation gedacht ist.