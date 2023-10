Nach der Saison ist vor der Saison, heißt es bei den Volksschauspielen. So proben die Chöre schon wieder für die Freilichtsaison 2024. Verstärkung durch weitere Kinder und Jugendliche aus der ganzen Region ist willkommen, sagt Chorleiterin Maria Bagger. Voraussetzung? „Freude am Singen!“

Frau Bagger, der Kinderchor der Volksschauspiele Ötigheim sucht Verstärkung. In welchem Alter sollten die Kinder sein, was ist Voraussetzung und wo meldet man sich?

Der Kinderchor sucht musikalisch begabte Kinder von sieben bis zehn Jahren (zweite bis fünfte Klasse), die Spaß am Singen haben. Ebenso starten wir demnächst wieder eine Gruppe für die jüngeren Kinder von fünf bis sechs Jahren. Im Vorchor werden spielerisch Rhythmus und Gehör, Stimmbildung, Bewegung und das gemeinsame Singen im Chor bis hin zum Auftritt geübt.

Für die Kinder gehören ab der Stufe Kinderchor Auftritte auf der großen Freilichtbühne und viele andere spannende Projekte dazu. Das sind besondere Auftrittserfahrungen vor so großem Publikum. Der Kinder- und Jugendchor ist auch immer wieder bei den Festlichen Konzerten auf der Freilichtbühne zu hören.

Haben nur Kinder die Chance, in den Chor einzusteigen?

Bagger

Nein, es können auch neue Jugendliche (ab der sechsten Klasse) in den Jugendchor kommen. Da unsere Jugendlichen beim Singen aber sehr fit sind, sollte man in der Lage sein, mit ihnen mithalten zu können. Die Jugendlichen höre ich mir gerne vorher an, denn die Gruppe ist sehr fit, singt mehrstimmig und sucht gerne Stärkung, die die gleichen Fähigkeiten mitbringt.