Der Sommer darf zurückkommen. An diesem zweiten August-Wochenende gibt es zahlreiche Open-Air-Veranstaltungen. Wo was geboten ist.

Was vom 10. bis 13. August los ist

Ihr ausverkauftes Konzert am Karlsruher Schloss gilt in der Region als das Ereignis an diesem Wochenende schlechthin. Doch nicht nur der Gruppe Kraftwerk sollte die Aufmerksamkeit gehören.

Es gibt auch andere Open-Air-Veranstaltungen, die einen Besuch lohnen. Sowohl Musikfans als auch Theaterliebhaber kommen auf ihre Kosten.

Die BNN stellen eine Auswahl besuchenswerter Veranstaltungen vor.

Volksschauspiele Ötigheim: „Das Haus in Montevideo“ und „Das Wirtshaus im Spessart“

Wer „Das Haus in Montevideo“ diesen Sommer sehen will, hat am Sonntag, 13. August, um 14 Uhr noch einmal Gelegenheit dazu. Die Volksschauspiele Ötigheim führen die Komödie ein letztes Mal in der aktuellen Freiluftsaison auf.

Im Mittelpunkt des Stückes von Curt Goetz steht ein despotischer Professor, der sich als Moralapostel gebärdet und durch ein verlockendes Angebot seiner gewitzten Schwester in Gewissensnöte gerät.

Viel gelacht wird sicherlich auch bei dem zweiten Stück, das dieses Wochenende auf der Freilichtbühne zu sehen ist. Schließlich geht es im „Wirtshaus im Spessart“ wegen eines Versteckspiels hoch her.

Die Räuber-Geschichte, die durch die Verfilmung mit Liselotte Pulver einst bekannt wurde, wird am Samstag, 12. August, um 20 Uhr gespielt. Drei weitere Termine gibt es nächstes Wochenende.

Weitere Infos und Tickets unter Telefon (0 72 22) 96 87 90 und www.volksschauspiele.de.

Schlossfestspiele Ettlingen mit „Freischütz“ und „Blackbird“

Die Ettlinger Schlossfestspiele steuern auf ihr Ende zu. Mit der erneuten Aufführung der Oper „Der Freischütz“ und der Elektropopshow „Blackbird“ verabschiedet sich das Theaterfestival dieses Wochenende für ein Jahr. „Der Freischütz“ steht am Freitag, 11. August, und am Samstag, 12. August, im Programm. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr.

„Blackbird“ ist am Donnerstag, 10. August, um 21 Uhr sowie am Sonntag, 13. August, um 17 und um 21 Uhr zu sehen. Bei dieser Show lassen die Schlossfestspiele die Beatles auf Billie Eilish treffen und somit die Idole der 1960er Jahre auf einen Star der Gegenwart. Die Produktion entstand im Zuge einer Kooperation mit der Mannheimer Popakademie.

Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.schlossfestspiele-ettlingen.de.

„Rock am Wald“ in Eggenstein

2002 fand das Festival erstmals statt, nun steigt die 20. Auflage: „Rock am Wald“ heißt es an diesem zweiten August-Wochenende wieder in Eggenstein-Leopoldshafen. Sechs Bands sollen den zahlreich erwarteten Musikfans auf dem Gelände des FC Alemannia 05, Sportplatzweg 13, einheizen.

Beginn ist am Freitag, 11. August, um 19 Uhr. Den Anfang machen The Dead Flowers mit Country Rock. Es folgen die Band Meet Loaf, die an den 2022 verstorbenen US-Sängers Meat Loaf erinnern, und die Gruppe Mad-House mit Rocksongs der vergangenen 30 Jahre.

Am Samstag, 12. August, geht es um 19 Uhr mit Captain Supersport weiter. Die Nachwuchsmusiker spielen Coversongs und eigene Kompositionen.

Die Metallica-Tribute-Band SAD löst sie ab. Im Anschluss stehen John Diva & The Rockets Of Love auf der Bühne, das bedeutet: Glam Metal aus den 1980er Jahren und von Jetzt.

Weitere Infos und Tickets zu „Rock am Wald“ gibt es unter rock-am-wald.de.

Elektrobeats wummern in Rastatt

Ein anderes Publikum als das Eggensteiner Festival dürfte „Red Residence“ in Rastatt anlocken. Nicht Rock, sondern Elektrobeats füllen den Ehrenhof des Residenzschlosses am Samstag, 12. August, zwischen 12 und 22 Uhr. Mehrere DJs, darunter Kiti Arsa, Callush und Somewhen, legen auf. Zudem kommt der Sänger Fritz Kalkbrenner nach Rastatt.

Das Festival ist um 22 Uhr jedoch nicht zu Ende. Bei einer Aftershow-Party kann das Publikum abtanzen.

Weitere Infos und Tickets unter red-residence.de.

„Sommer im Park“ in Bretten mit Musik

Open-Air-Atmosphäre herrscht dieses Wochenende ein weiteres Mal in Bretten. Die Stadt lädt zum „Sommer im Park“. Diesen Donnerstag sowie am Freitag und Sonntag treten um 20 Uhr Künstler im Stadtpark am Postweg auf. Der Besuch der Veranstaltungen ist kostenlos.

Ein „Wunschkonzert“ erwartet die Parkbesucher am Donnerstag, 10. August. Notenlos, sprich die Musikkabarettisten Bastian Pusch und Andreas Speckmann, wollen sie zum Mitmachen animieren.

Dem Rocktrio Funky Valentine‘s gehört dann am Freitag, 11. August, die Bühne. Und als krönender Abschluss: Die Band The Bluesmen konzertiert am Sonntag, 13. August, im Park.

Weitere Infos unter erlebebretten.de.

Figurentheater marotte spielt im Karlsruher Wald

Unter freiem Himmel tritt dieses Wochenende auch das marotte-Ensemble auf. Das Karlsruher Figurentheater verlegt seine Spielstätte ins Waldzentrum, Linkenheimer Allee 10 und spielt zwischen Bäumen zwei Stücke: am Samstag, 12. August, um 16 Uhr „Peter und der Wolf“ und am Sonntag, 13. August, um 11 Uhr „Pettersson zeltet“.

Die Aufführungen richten sich an Kinder ab vier beziehungsweise fünf Jahren. Weitere Infos und Tickets unter www.marotte-theater.de.

Gastspiele beim Figurentheater Raphael Mürle in Pforzheim

Mit Puppen können Kinder auch in Pforzheim mitfiebern - allerdings nicht im Freien. Im Figurentheater Raphael Mürle finden zwei Gastspiele statt.

Das Theater Berenike Felger aus Straubenhardt verrät am Samstag, 12. August, um 16 Uhr, weshalb eine Clownfrau Scheitern als schön empfindet. Und das Artisjoktheater aus Schweigen-Rechtenbach erzählt am Sonntag, 13. August, um 16 Uhr das Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“.

Die Stücke eignen sich für Kinder ab vier Jahren. Weitere Infos und Tickets unter Telefon 0 72 31/46 32 34 und www.figurentheater-pforzheim.de.