Ein einziges Deutschlandkonzert gibt die Band Kraftwerk in diesem Jahr – am Karlsruher Schloss. Was Besucher und Zaungäste wissen sollten.

Kraftwerk ist eine Musiklegende und gilt international als Vorreiter der elektronischen Musik. Seit dem Jahr 2021 ist die Gruppe als erste deutsche Band in der „Rock and Roll Hall of Fame“ vertreten.

2014 wurde sie mit dem Grammy Lifetime Achievement Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Oft wird Kraftwerk auch als Multimedia-Projekt bezeichnet.

Kraftwerk kommt am Samstag, 12. August nach Karlsruhe

Ein einziges Deutschlandkonzert gibt die Gruppe Kraftwerk in diesem Jahr – am 12. August am Karlsruher Schloss. Es ist ein Großereignis im Herzen der Stadt.

Gibt es noch Karten für das Karlsruher Konzert?

Nein. Als im März der Vorverkauf startete, waren innerhalb von 24 Stunden alle 16.000 Tickets weg. „Kraftwerk hat die erwartete Zugkraft gezeigt“, kommentierte das damals Martin Wacker als Geschäftsführer der Karlsruhe Marketing und Event GmbH. Diese kooperiert beim Konzert mit dem ZKM. Es wird am Samstag keine Abendkasse geben. Und die Veranstalter raten eindringlich davon ab, Tickets auf dem Schwarzmarkt und auf Online-Plattformen zu erwerben. „Die einzige autorisierte Plattform für Weiterverkäufe von Eventim-Tickets ist www.fansale.de , nur dort bekommen Sie garantiert Original-Tickets“, heißt es.

Können Zaungäste das Konzert sehen und hören?

Das Schlossareal wird bis hin zu den Najadenwäldchen abgesperrt. Insofern wird die Band von außen nicht zu sehen sein, sagt Markus Wiersch als stellvertretender KME-Chef vorher. Die Musiker stehen beim Konzert auf dem Balkon des Schlosses. Dieser wird überdacht. Zum abgesperrten Bereich zählt ebenso der Bereich rund um das Karl-Friedrich-Denkmal. Unter anderem an dieser Stelle wird ein gastronomisches Angebot für die Konzert-Besucher aufgebaut. Zaungäste können dort nichts kaufen. Offen bleibt nach Angaben von Wiersch der Zugang zur Tiefgarage.

Gibt es für das Konzert eine Generalprobe?

Nein, sagt Thomas Saur. Er ist Technischer Leiter der Schlosslichtspiele und war ebenfalls als Technischer Leiter 2014/15 mit Kraftwerk auf Europatournee. Am Freitag vor dem Konzert sei der eine oder andere Soundcheck zu hören. „Da trifft man aber keinen der Künstler am Schloss.“

Warum hat Kraftwerk Karlsruhe für das einzige Deutschlandkonzert ausgewählt?

Dieses Konzert war viele Jahre ein Traum des am 1. März überraschend verstorbenen ZKM-Chefs Peter Weibel . Als das ZKM im Jahr 2014 sein 25-jähriges Bestehen feierte, holte er Kraftwerk für einen Auftritt ins Haus. Im Jahr 2015 erfand Weibel zum 300. Karlsruher Stadtgeburtstag dann die Schlosslichtspiele. In den Jahren danach hatte er die Idee, Kraftwerk ein Konzert am Schloss spielen zu lassen, dass dann aufgenommen wird. Auszüge dieses Mitschnitts werden ab 16. August als eigene Show bei den Schlosslichtspielen gezeigt – wie es sich Weibel gewünscht hatte. „Die langjährige künstlerische und freundschaftliche Verbundenheit zu Peter Weibel und dem ZKM war ausschlaggebend für dieses besondere Konzert in Karlsruhe“, erklärt Kraftwerk-Gründer Ralf Hütter. Tatsächlich nutzt die Band bei ihrem Auftritt auch Teile der Schlosslichtspiele-Technik: Mit den 16 Hochleistungsbeamern wird eine Multimedia-Show auf die 170 Meter breite Schlossfassade projiziert. Beim Ton lässt die Band jedoch eine eigene Anlage stellen.

Wie lange läuft das Konzert?

Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Konzertbeginn ist um 21 Uhr. Es gibt insgesamt drei Eingänge zum Konzertgelände: Der Haupteingang ist am Schlossplatz beim Denkmal, weitere Zugangsmöglichkeiten finden sich in der Verlängerung des westlichen und östlichen Schlossflügels. Das Konzert endet gegen 23.30 Uhr, das Gelände schließt um Mitternacht.

Wie sieht es mit der Anreise der Fans aus?

Die KME empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder – wenn es die Entfernung zulässt – per Rad oder zu Fuß. Für Radfahrer wird es Abstellmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes geben. Wer mit der Straßenbahn kommt: Die unterirdischen Haltestellen „Marktplatz/Pyramide“ und „Marktplatz/Kaiserstraße“ werden auch von den Nightliner-Linien bedient, was die Heimfahrt zu späterer Stunde ermöglicht. In der City gibt es Parkhäuser, etwa am Schloss. Zudem haben die Veranstalter eigens den Birkenparkplatz beim KSC-Stadion im Wildpark angemietet. Dort wird eine Parkpauschale fällig. Ein beleuchteter Fußweg führt dann dem Adenauerring und der Engesserstraße entlang zum Veranstaltungsgelände.

Ist das Areal bestuhlt?

Es wird keine Sitzplätze geben, teilt die KME mit. Und weiter: „Im hinteren Bereich des Schlossplatzes sowie in den seitlichen Najadenwäldchen werden bei den Gastronomieständen Biertischgarnituren stehen, die Sitzgelegenheiten bieten. Generell sind aber alle Plätze Stehplätze, ein Anspruch auf Sitzplatz besteht nicht.“ Das Mitbringen von eigenen Sitzgelegenheiten wie Campingstühlen sei aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Wer mag, kann aber eine Picknickdecke mitbringen. „Direkt vor dem Schloss wird es aber sicher so voll, dass dort kein Picknick möglich ist“, sagt Saur. Im Bereich der Projektoren wird eine Terrasse für Rollstuhlfahrer eingerichtet.

Was müssen Besucher noch wissen?