Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten in Ötigheim

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Fahrkartenautomaten am Ötigheimer Bahnhof gesprengt. Dies ist nicht der erste Vorfall dieser Art in der Region.

Wie die Polizei mitteilte, beschäftigt das Kriminalkommissariat Rastatt seit Ende Juni eine Serie der Sprengung von Fahrkartenautomaten. Nach den Sprengungen von Ticketautomaten an den Bahnhöfen in Haueneberstein, Bad Rotenfels und in Muggensturm wurde nun auch der Automat am Ötigheimer Bahnhof mutmaßlich durch das Einleiten von Gas gesprengt.

Die Tatzeit liegt nach Angaben der Polizei am frühen Montagmorgen zwischen 1.40 Uhr bis 2.25 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro.