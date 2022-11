Was die Rastatter Stadtverwaltung gegen den Personalmangel plant

Insgesamt befinden sich aktuell 69 junge Menschen bei der Stadt Rastatt in Ausbildung, 27 starteten in diesem Jahr neu. Der Blick richtet sich insbesondere auf die Ausbildung im erzieherischen Bereich. Ausgeweitet hat man in diesem Jahr das Angebot an Freiwilligendiensten (Soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst). Neben den bisherigen zwei FÖJ-Stellen (Freiwilliges ökologisches Jahr) wurden zwei Stellen im Freiwilligen Sozialen Jahr (an Schulen im Rahmen des Programms „Aufholen nach Corona“) sowie sechs zusätzliche Stellen im Bundesfreiwilligendienst (vier in Kindergärten, eine bei der Feuerwehr und eine im Bereich Integration) geschaffen. Die Verwaltung hofft, diese jungen Menschen künftig auch als Auszubildende zu gewinnen. In den vergangenen Jahren konnten die Lehrlinge nach abgeschlossener Ausbildung in der Regel übernommen werden. 2021 hatte der Gemeinderat außerdem beschlossen, dass Azubis im Bereich Kinderbetreuung auch dann eine unbefristete Stelle erhalten, wenn im Stellenplan zum Übernahmezeitpunkt keine Stellen frei sind.