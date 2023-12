Auto brennt: Unfall auf der B3 zwischen Rastatt und Ötigheim

Am Mittwoch um 14.23 Uhr ist es auf der B3 zwischen Rastatt und Ötigheim nahe der Einmündung zur B36 zu einem Unfall gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei ein Fahrzeug in einen Lkw gefahren, so eine Polizeisprecherin am Mittwochmittag. Der Pkw hat daraufhin laut Polizei Offenburg Feuer gefangen.

Unfall auf der B3 bei Ötigheim

Näheres zur Unfallhergang sei bisher nicht bekannt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind derzeit im Einsatz.

[Dieser Artikel wird aktualisiert. Stand: 14:53 Uhr]