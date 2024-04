Viele Wahrheiten

OB-Wahl-Anfechtung: Warum in Rastatt Pippi Langstrumpf grüßen lässt

Als in dieser Woche das Verwaltungsgericht Karlsruhe sich mit der Anfechtung der OB-Wahl in Rastatt befasste, gab es unter den Zeugen Konstruktionen der Wirklichkeit am laufenden Band. Ein Beweis: Pippi Langstrumpf lebt.