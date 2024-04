Polizei sucht nach Hinweisen nach Wohnungseinbruch in Rastatt

Nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl am Mittwochabend in der Murgtalstraße in Rastatt hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei mitteilte, meldete eine Bewohnerin gegen 21.30 Uhr, dass sie Jemanden in ihrer Wohnung wahrgenommen habe.

Der Einbrecher war beim Nachsehen jedoch bereits verschwunden und es fehlten mehrere Schmuckstücke der Frau.

Polizei sucht nach Zeugenhinweisen

Zur Unterstützung der weiteren Ermittlungen werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 81) 21 28 20 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.