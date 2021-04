Der vor kurzem verstorbene Prinz Philip setzte sich unter anderem als Präsident des World Wide Fund for Nation (WWF) für den Schutz der Umwelt ein. Sein Engagement führte ihn auch nach Rastatt. Zwei Zeitzeugen erinnern sich an die Begegnung mit dem „Duke of Edinburgh“.

Wenn Emil Dister an den 23. Mai 1985 zurückdenkt, dann mit Freude. Seit kurzem mischt sich aber auch Trauer in die Erinnerung. An jenem Donnerstag vor 36 Jahren weihte Prinz Philip das Auen-Institut in Rastatt ein. Vor wenigen Tagen ist der Prinz im Alter von 99 Jahren gestorben.

Der Besuch Philips war nicht nur für Rastatt und seine Bewohner ein bedeutender Tag, sondern auch für das junge Institut: „Wir sind durch den Prinzen schlagartig bekannt geworden, das hat uns am Anfang viel geholfen“, sagt Dister.

Er leitete von 1985 bis zu seinem Ruhestand im Sommer 2014 das Institut in der Josefstraße im ehemaligen E-Werk.