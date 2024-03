Der Ramadan hat in diesem Jahr am 10. März begonnen und dauert bis zum 9. April. Er erstreckt sich über einen Mondzyklus von etwa 29 bis 30 Tagen, abhängig vom Mondkalender, und ist der neunte Monat im islamischen Mondkalender. Er verschiebt sich jedes Jahr um zehn bis elf Tage nach vorn.

Hatice Özütürk

Neben dem Fasten gibt es im Islam vier weitere Säulen: Das Glaubensbekenntnis (Schahada): Es bezeugt den Glauben an die Einheit Gottes und die Prophetenschaft Mohammeds. Das rituelle Gebet (Salat): Muslime beten fünfmal am Tag in Richtung Mekka. Die Almosensteuer (Zakat): Muslime geben einen Teil ihres Vermögens den Bedürftigen, um soziale Gerechtigkeit zu fördern. Die Pilgerfahrt nach Mekka (Haddsch): Muslime, die dazu finanziell und körperlich in der Lage sind, sollen diese mindestens einmal im Leben unternehmen.