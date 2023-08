Ein 64-jähriger Mann wollte am Mittwochabend in einer Buchhandlung bezahlen. Es handelte sich hierbei um Falschgeld.

Ein 64-Jähriger hat am Mittwochabend in einer Buchhandlung am Bahnhof in Rastatt mit Falschgeld bezahlen wollen. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei einer genaueren Kontrolle gegen 18.10 Uhr neben dem falschen 20-Euro-Schein weitere Falsifikate im Besitz des 64-Jährigen gefunden.

Ermittlungsverfahren gegen den Mann

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld.