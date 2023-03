Rastatt: E-Scooter-Fahrer flüchtet unter Drogeneinfluss vor der Polizei

Ein 23-Jähriger ist in der Nacht zum Montag auf einem E-Scooter vor der Polizei geflohen. Ein Drogentest schlug auf Kokain und Cannabis positiv an.

Ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer ist in der Nacht auf Montag mit seinen Fluchtversuchen vor der Polizei in Rastatt gescheitert. Der junge Mann stand unter Drogeneinfluss und wurde vorläufig festgenommen, teilte die Polizei mit.

Der 23-Jährige fuhrt kurz nach Mitternacht an einer Kontrollstelle in der Kanalstraße vorbei und bog anschließend in die Karlstraße ein. Er ignorierte dabei sämtliche Anhaltezeichen einer nacheilenden Polizeistreife. Laut Angaben der Polizei entdeckten die Beamten ihn schließlich im Gebüsch hinter einer Garage. Der Scooter lag ohne gültigen Versicherungsschutz in der Nähe.

Die Polizisten stellten bei der Überprüfung fest, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest schlug auf die Substanzen Kokain und Cannabis positiv an. Der 23-Jährige muss sich nun verschiedenen Ermittlungsverfahren stellen.