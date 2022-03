Rastatt: Einbruch in Kindergarten misslingt

1.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Einbruchversuchs von Sonntag auf Montag in einem Kindergarten in Rastatt.

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag versucht, in einen Rastatter Kindergarten in der Friedrich-Ebert-Straße einzubrechen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrere Fenster beschädigt, sodass ein Schaden von rund 1.000 Euro entstand.

Personen, die mögliche Hinweise zu den Unbekannten haben, werden gebeten, sich an die Beamten des Polizeireviers Rastatt zu wenden.

Zeugen gesucht (0 72 22) 7 61 0