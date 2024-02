Ein 52-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr auf der B462 in Richtung Autobahnzubringer in Rastatt einen auf die Fahrbahn gestürzten Baum übersehen und ist infolgedessen mit diesem kollidiert.

Verletzt wurde niemand

Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Der Baum beschädigte auch die Leitplanke und wurde von der Feuerwehr entfernt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.