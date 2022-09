Am kommenden Sonntag ist in Rastatt Bauernmarkt und Verkaufssonntag, der allerdings nur im Zentrum. Was die Besucher erwartet.

Traditionell hat die Stadt Rastatt über viele Jahre Ende September zum Verkaufssonntag mit Bauernmarkt gelockt: Auf Wunsch des Gewerbevereins RA³ und des Hotel- und Gaststättenverbands beschloss der Gemeinderat jedoch, auf Anfang Oktober auszuweichen. Hintergedanke: Am Anfang des Monats haben die Menschen noch mehr Geld auf dem Konto. Außerdem wollte Rastatt vermeiden, Ende September mit einem Verkaufssonntag in anderen Städten in Konkurrenz zu treten.

Und so heißt es nun also am 2. Oktober in der Barockstadt: bummeln, shoppen, genießen. Übrigens nur in der Innenstadt und nicht mehr im Gewerbegebiet. Die Großmärkte auf der grünen Wiese dürfen nicht mehr öffnen, weil die Stadt Rastatt auf den Widerstand der Gewerkschaft Verdi reagierte.

Die Gewerkschaft stützt sich auf die Rechtsprechung, wonach eine räumliche Verbindung zwischen den geöffneten Geschäften und dem Anlass des Verkaufssonntags, also dem Bauernmarkt, bestehen muss.

Mehr als 40 Händler beteiligen sich am Bauernmarkt in Rastatt

Zahlreiche Einzelhändler wollen im Zentrum von 13 bis 18 Uhr öffnen. Auf dem Marktplatz erwartet die Besucher ab 11 Uhr der beliebte Bauernmarkt. Mehr als 40 Händler verkaufen dort ihre Produkte, darunter regionales Obst und Gemüse, Schnaps vom Erzeuger, Gewürze oder Honig.

Darüber hinaus gibt es jede Menge Essensstände. Organisiert wird das Ganze von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement. „Die Stadt und vor allem die Einzelhändler freuen sich, dass dieses Jahr der verkaufsoffene Sonntag endlich wieder normal, ohne Einschränkungen stattfinden kann“, sagt Wiebke Freund, City- und Tourismusmanagerin der Stadt.

Städtische Museen und Historische Bibliothek haben geöffnet

Zudem wartet Rastatt an diesem Tag mit besonderen Schmankerl auf: So können die städtischen Museen und auch die Historische Bibliothek bei freiem Eintritt besucht werden. Zu sehen sind im Stadtmuseum die Sonderausstellung „Bestandsaufnahmen – Fotografien von Matthias Hoffmann“, in der Galerie Fruchthalle die Gruppenausstellung „Schmunzeln – von heiter bis absurd“ sowie die neue Ausstellung „An Inner Place“ von Jan-Hendrik Pelz und in der Historischen Bibliothek die Ausstellung „Faszination Geschichte“.

Vielseitiges Rahmenprogramm in der Rastatter Innenstadt

Auf dem Paradeplatz bietet der ADFC eine Fahrradcodierungsaktion an. In der Poststraße steht eine Fotobox von „Adam Film“, bei der sich alle Besucher ein Andenken mit nach Hause nehmen können. Ebenfalls in der Poststraße bietet der Helferkreis Tierheim Hagenau Kuchen und Flammkuchen an, um Spenden zu sammeln. Der Verein „Freunde alter Landmaschinen“ aus Steinmauern stellt auf dem Marktplatz seine alten Schätze aus. Und in der Schlossgalerie gibt es zwei Modeschauen, Gewinnspiele und eine Präsentation von Forum Cinemas.