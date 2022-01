Kritik an Stadtreinigung

Ärger über Müll am Bahnhof: Rastatter beschwert sich bei Oberbürgermeister

Die Stadt Rastatt hat ein Müllproblem. So sieht es ein Anlieger und Gewerbetreibender in der Bahnhofstraße. Weil sich nach seinen Müll-Hinweisen nichts getan hat, beschwert er sich in einem Brief an den Oberbürgermeister.