Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Dienstag gegen 03.45 Uhr in der Murgstraße in Rastatt einen betrunkenen 50-jährigen Autofahrer festgestellt.

Autofahrer mit zwei Promille unterwegs

Nach Angaben der Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von zwei Promille. Die Beamten beschlagnahmten die Fahrzeugschlüssel. Zudem wurde eine Blutentnahme im Klinikum Rastatt durchgeführt. Hiernach wurde der Mann wieder entlassen.