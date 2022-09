Von der Natur inspiriert

Rastatter Friseur steht beim „Gloss Boss Award“ in Berlin im Finale

Was haben Architektur und Frisuren gemeinsam? Der Rastatter Friseurmeister Marius Müller verrät, was es damit auf sich hat. Der 29-Jährige hat sich gegen 1.000 Mitstreiter beim „Gloss Boss Award“ durchgesetzt und steht jetzt im Finale in Berlin.