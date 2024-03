ZDF-Team dreht im Alten Zollamt

Rastatter Pestalozzi-Schüler kommen ins Fernsehen

Die Pestalozzi-Schüler der Berufsvorbereitungsklasse verwandeln einmal im Monat ihre Kantine in ein schmuckes Restaurant mit dem Namen „Altes Zollamt“. Nun war am Freitag ein ZDF-Kamerateam in Rastatt, um die Jugendlichen mit Handicap zu filmen.