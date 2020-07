Nach Beobachtung von Kind

50 Einsatzkräfte suchen in Rheinmünster nach Vermisstem

50 Einsatzkräfte von DLRG, Feuerwehr und Polizei haben am Dienstagnachmittag nach einem Vermissten am Badesee beim Freizeitcenter in Rheinmünster-Stollhofen gesucht. Auslöser der Suchaktion war die Beobachtung eines Kindes. Auch Taucher und ein Hubschrauber waren im Einsatz.