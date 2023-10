Rollerfahrer fährt 61-jährige Frau in Rastatt um und flüchtet

Ein Rollerfahrer ist am Montagabend in Rastatt gegen eine Frau, die gerade spazieren ging, gefahren. Er flüchtete daraufhin und ließ die verletzte Frau zurück.

Ein Rollerfahrer ist am Montagabend mit einer 61-Jährige zusammengestoßen, die auf dem Murgdamm in Rastatt spazieren war. Die Polizei teilte mit, dass die Frau gegen 21.45 Uhr den Fußweg an der Murg auf Höhe der Badstraße entlanglief, als ihr ein Roller entgegenkam.

Trotz deutlicher Winkzeichen versuchte der Rollerfahrer sehr dicht an ihr vorbeizufahren. Dabei traf sie das Fahrzeug an der Schulter und warf sie zu Boden. Der Rollerfahrer fuhr daraufhin davon, obwohl ihm die Frau mehrfach hinterherrief.

Die Frau zog sich Prellungen und Schürfwunden zu

Die 61-Jährige, die von dem Unfall Prellungen am Oberkörper und kleinere Schürfwunden davontrug, beschrieb ihren Unfallgegner als jung und männlich. Der Roller habe ein grünes Versicherungszeichen gehabt.

Zeugen bittet die Polizei, sich unter (0 72 22) 76 10 zu melden.