Nachwuchswerbung bei der Polizei

„Schnupperdienst“ im Rastatter Polizeirevier bei Jugendlichen gefragt

Wie läuft ein Streifendienst ab, wie werden Verhaftete vernommen und untersucht? Einen hautnahen Einblick in die Arbeit der Polizei erhielten am Donnerstagabend erstmals 38 Jugendliche in Rastatt.