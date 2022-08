Selina Weiler leitet jetzt das Frauenhaus Baden-Baden und Rastatt

Ganz wichtig: Es dürfen nur Frauen sein. Und es ist Fingerspitzengefühl notwendig, wenn die Frauen in einer Notsituation anrufen. Ein sensibler Umgang mit den Bewohnerinnen und ihren Kindern, interkulturelle Kompetenz und absolute Verschwiegenheit und Verlässlichkeit sind weitere unabdingbare Kriterien. Außerdem muss die ehrenamtliche Helferin im Besitz eines Pkw-Führerscheins sein, um jemanden im Notfall am Bahnhof mit Kindern und Gepäck abholen zu können. Das geschieht mit dem Fahrzeug der Einrichtung. Und: Man sollte auf die Frauen, die am Wochenende aus einer Gewaltsituation flüchten mussten und sich in einer emotionalen Ausnahmesituation befinden, beruhigend einwirken und ihnen das Gefühl der Sicherheit vermitteln können. Die Ehrenamtlichen sind nicht auf sich alleine gestellt. „Es besteht immer die Möglichkeit, sich bei einer der Hauptamtlichen rückzuversichern“, sagt Weiler.