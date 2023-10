Regierungspräsidium schweigt

Rastatt spekuliert über die Gründe für die Anfechtung der OB-Wahl

Um was genau geht es in dem Einspruch, der gegen die OB-Wahl in Rastatt eingelegt worden ist? Noch läuft das Verfahren, deshalb schweigen die Behörden dazu. Derweil wird in der Stadt spekuliert. Dabei gerät auch der amtierende OB in den Blickpunkt.