Unterstützung für hinterbliebene Angehörige

Spendenaktion für verunglückten Rollerfahrer in Durmersheim

Ein 19-jähriger Rollerfahrer wurde am Freitagabend in Durmersheim beim Zusammenstoß mit einem Auto dermaßen schwer verletzt, dass er kurze Zeit später in einer Karlsruher Klinik starb. Nun unterstützt der Förderverein der Realschule Durmersheim eine Spendenaktion für die Familie des Verunglückten.