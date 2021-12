Trotz Wohnmobil-Boom

Stadtwerke Rastatt geben Wohnmobilstellplatz auf dem Alohra-Parkplatz auf

Wohnmobile boomen – ein Trend, der durch die Corona-Pandemie befeuert wurde. Und just in dieser Phase haben die Stadtwerke Rastatt in aller Stille ihren Wohnmobilhafen auf dem Parkplatz des Alohra begraben. Eine Alternative ist nicht in Sicht.