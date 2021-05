In 120 Tagen soll Vertrauen wachsen

Pferdetrainer trainiert wildes Mustangpferd in Steinmauern für großes Show-Event in Aachen

Per Flugzeug aus den USA angereist ist ein wildes Mustangpferd, das Pferdetrainer Fridolin Stülpnagel derzeit auf dem Sonnenhof in Steinmauern für die Teilnahme am Mustang Makeover Germany, einem großen Showevent auf dem Aachener CHIO-Gelände, trainiert.