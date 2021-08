Strongman-Finale: Dennis Kohlruss aus Rastatt ist der stärkste Mann Deutschlands

Gegen ihn kommt im Baumstamm-Stemmen keiner an: Dennis Kohlruss aus dem badischen Rastatt hat im ostthüringischen Gera das „Strongman“-Finale gewonnen. Somit ist er der „stärkste Mann Deutschlands“. Der 33-Jährige bezwang am Sonntagabend nach einem Kräftemessen von mehreren Stunden seine neun Gegner.

Externer Inhalt von Instagram

„Ich bin erschöpft und erledigt“, sagte Kohlruss der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Beim zweitägigen „Strongman“ in Gera mussten die insgesamt 26 Kraftsportler aus fast allen Bundesländern vor zahlreichen Zuschauern unter anderem LKWs ziehen.

Kohlruss bricht Rekord im Baumstamm-Stemmen

Nachdem er in der Vergangenheit einmal Dritter und zweimal Zweiter geworden war, freute sich Kohlruss nicht nur über den Titel, sondern auch über einen deutschen Rekord im Baumstamm-Stemmen. Im sogenannten Loglift stemmte er am Samstag in der Qualifikationsrunde mit 200 Kilogramm rund acht Kilo mehr als alle anderen Männer in Deutschland bisher.

Ob der Titel mehr wert sei oder der Rekord, darüber müsse er noch eine Nacht schlafen, sagte er. Er qualifizierte sich mit seinem Sieg für den „World Strongest Man“-Wettkampf.