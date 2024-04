Outlet in der Badner Halle

Trend zum Billig-Shopping: Rastatter gehen bei der Schuhbörse auf Schnäppchenjagd

Mit Markenprodukten zu radikal günstigen Preisen zieht die Schuhbörse in Rastatt viele Käufer an. Auch in der Innenstadt zeichnet sich ein Wandel ab. Nicht alle sind von dem Konzept überzeugt.