In Rastatt lenkte vermutlich ein Mercedes Fahrer sein Fahrzeug und übersah einen Fahrer hinter sich.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen gegen 8.20 Uhr auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Rastatt Süd in Fahrtrichtung Rastatt Nord gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen lenkte der Fahrer eines Mercedes Sprinters sein Fahrzeug von der mittleren auf die linke Fahrspur und übersah dort einen in gleicher Richtung fahrenden Mercedes. Durch die Kollision beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro, teilt die Polizei Offenburg mit. Der Sprinter mussten abgeschleppt werden. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu fünf Kilometern. Gegen 10 Uhr konnte die Fahrbahn wieder frei gegeben werden.