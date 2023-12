Ungewöhnlicher Nebenjob

Faszination Filzlocken: Warum eine junge Frau Dreadpflege in Rastatt anbietet

„Letztendlich ist es für mich eine Frisur, aber auch ein bisschen Lebensart“: Andrea Kiefl bietet nebenberuflich Dreadpflege und -erstellung in Rastatt an. Das gibt es nur selten in der Region.