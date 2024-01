Artenschutz

Welchen Job die Röhren im badischen Dschungel bei Rastatt-Wintersdorf haben

„Ich hätt do mol e Frog“: Unsere Leserin Cornelia Schieckel-Schleckmann aus Ottersweier hat sich an die Redaktion gewandt, nachdem sie beim Spaziergang in den Rheinauen bei Wintersdorf ständig schwarze Röhren im Gebüsch entdeckte. Des Rätsels Lösung: