Appell nach Baden-Baden

Zentralklinikum Mittelbaden: Rastatter Kreistag sendet deutliches Zeichen

Der Rastatter Kreistag hat in Sachen Neubau eines Zentralklinikums für Mittelbaden ein deutliches Zeichen gesendet: Mit nur zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung bekannte sich das Gremium am Dienstagnachmittag zum Standortfavoriten am Münchfeldsee in Rastatt.