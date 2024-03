Zwei Entenküken gehen in Rastatter Innenstadt auf Entdeckungstour

Zwei umherirrende Entenküken haben in der Rastatter Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Eine Schülergruppe bemerkte die Tiere und brachte sie zur Polizei.

Die Schüler eines Gymnasiums waren auf dem Marktplatz in der Kaiserstraße unterwegs, als sie im Bereich der Stadtkirche auf die zwei umherirrende Entenküken trafen. Die Gruppe gab den Tieren die Namen „Tick“ und „Trick“. Danach brachten die Gymnasiasten sie behutsam zum örtlichen Polizeirevier.

Tierexperten beim Veterinäramt kümmern sich jetzt um Aufzucht

Nach kurzer Zwischenstation ging die Reise für die beiden Jungtiere weiter zum Veterinäramt. Hinweise auf die sicherlich besorgten Enteneltern liegen keine vor, so die Polizei in einer Mitteilung. Bis „Tick“ und „Trick“ auf eigenen Füßen die große Welt erkunden und in die freie Natur entlassen werden können, kümmern sich Tierexperten um die Aufzucht.