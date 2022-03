Einzelhandel unter Druck

Zwei Modegeschäfte schließen - Wiederbelebungsversuche für die Rastatter Innenstadt

Die Corona-Pandemie hat Spuren in Rastatts Innenstadt hinterlassen. Aktuell schließen wieder zwei beliebte Modegeschäfte. Nun ist die Hoffnung groß, dass das gute Wetter und geplante Events wieder mehr Kunden in die Läden locken. Aber nicht alle sind so optimistisch.