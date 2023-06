Wie sang bereits die Band „Queen“: „I want to ride my bicycle, I want to ride my bike, I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like .“ Am 3. Juni 2023 dreht sich alles um das beliebte Zweirad. Am Tag des Fahrrads, auch als Weltfahrradtag oder Europäischer Tag des Fahrrads bekannt, wird auf das Fahrrad als das umweltfreundlichste und gesündeste unter den Fortbewegungsmitteln hingewiesen.

Eingeführt wurde dieser Tag im Jahr 1998 eingeführt und von den entsprechenden Verbänden und Institutionen seither gezielt genutzt, um durch verschiedenste Aktionen und Fahrradtouren auf die zunehmende Belastung für den Radverkehr im Straßenverkehr hinzuweisen.

Dass die Bedeutung des Fahrrads hinsichtlich der zunehmenden Bedeutung von Umwelt- und Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit zugenommen hat, wundert nicht. Sowohl im ländlichen Raum als auch in den Städten wird das praktische Zweirad gern genutzt, egal ob für den Weg zu Arbeit und Terminen oder in der Freizeit.

Wer aktuell auf der Suche nach dem passenden „Drahtesel“ ist, seinen Fahrrad reparieren lassen möchte oder generell Fragen rund um das beliebte Fahrzeug hat, findet in der Region die passenden Adresse und Ansprechpartner.

Otteni & Strauß

Leistungen:

E-Bikes der Marken Gas Gas, Husqvarna und Rayman

Motorräder der Marken Suzuki und KTM

Original Zubehör von Suzuki, KTM PowerParts & PowerWear

Kontakt:

Pedalerie Offenburg

Leistungen:

Kurzfristige Lieferung: Bikes & E-Bikes

2022-Modelle reduziert und 2023-Modelle verfügbar

Kostenlose Ergonomieberatung

bequeme Ratenzahlung

Reparatur und Wartung

Kontakt:

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 7:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 13:00 Uhr

Alte Straßburger Str. 8 (im Autohaus Paschke), 77652 Offenburg

www.pedalerie-offenburg.de

+49(781) 91 92 80

info@autohaus-paschke.de

Zweirad Fuhr

Leistungen:

Fahrräder und E-Bikes

Werkstatt

Bekleidung und Zubehör

Ergonomische Kaufberatung Smartfit

Bosch E-Bike Experten

Bike-Leasing

Kontakt:

Zweiradwelt Rest

Leistungen:

Ansprechpartner für Fahrräder und E-Bikes

Beratung und Verkauf (neu und gebraucht)

Meisterwerkstatt

Ersatzteile und Zubehör

Finanzierung und Leasing

Kontakt: