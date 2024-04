So läuft der „Sicherheitstag 2024“ der Polizei in Mittelbaden

Rund 250 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Offenburg waren am Mittwoch im Rahmen des Sicherheitstages 2024 unterwegs, um für mehr Sicherheit in der Region zu sorgen.

Der diesjährige Sicherheitstag 2024 des Polizeipräsidiums Offenburg brachte auch im siebten Jahr in Folge bereits bis jetzt etwa 250 Einsatzkräfte auf die Straßen der Ortenau, des Stadtkreis Baden-Baden und des Landkreises Rastatt. Bei den Personen- und Fahrzeugkontrollen, flankiert von unterschiedlichen Präventionsangeboten in Einkaufsmärkten und Fußgängerzonen, wurden bis 15 Uhr eine Vielzahl von Personen und Fahrzeugen überprüft. Dabei ergaben sich bis jetzt 19 Straftaten und 16 Ordnungswidrigkeiten, so die Polizei in einer Meldung am Nachmittag. Neun Personen mussten erkennungsdienstlich behandelt werden, heißt es weiter. Die Kriminalpolizei durchsuchte 18 Objekte wegen "Besitz von Kinder- und Jugendpornografie" und beschlagnahmte eine Vielzahl an Beweismitteln.

Beanstandungen gegen Sozialvorschriften

Die Verkehrspolizei kontrollierte 35 Lkw auf der Autobahn A5. Es ergaben sich mehrere Beanstandungen gegen die Sozialvorschriften. Dreimal wurde die Weiterfahrt aufgrund Ladungssicherungsmängel und technischer Mängel an der Bremsanlage untersagt. Die polizeilichen Maßnahmen werden bis in den späten Abend fortgeführt. Eine ausführliche Pressemeldung erfolgt nach Abschluss aller noch ausstehenden Einsätze am Donnerstag.