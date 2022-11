Warum die Suchtberatung in Rastatt und Baden-Baden auch Familien locken will

Die „offene Tür“ findet erstmals im Rahmen des noch jungen bundesweiten Aktionstags „Suchtberatung kommunal wertvoll“ statt. Im vergangenen Jahr waren Mitarbeiter der Fachstelle in Baden-Baden mit einem Stand in der Fußgängerzone vertreten. Doch nicht jeder Betroffene oder auch Interessierte traut sich unter den Augen der Öffentlichkeit, dort hinzugehen. Die Fachstelle will jedem die Möglichkeit zu einem niederschwelligen Beratungsangebot in der Anonymität geben. „Daher haben wir uns überlegt, dass es wohl der bessere Weg wäre, unsere Tore zu öffnen und die Menschen in die Beratungsstelle einzuladen, um mögliche Berührungsängste abzubauen“, sagt die neue Fachstellenleiterin Martina Rapp.