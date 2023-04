In Mittelbaden und der Ortenau lässt es sich prima wandern

Im Frühling regen sich die Wandergeister: Die Tage werden länger, das Wetter ist oft schon mild und die Natur erwacht zu neuem Leben. Herrliche Touren für Einsteiger und Fortgeschrittene finden sich auch in Mittelbaden und der Ortenau.

„Zu Beginn der Wandersaison sollte man mit kurzen Touren auf einfachen Wegen zu geöffneten Hütten beziehungsweise starten. Erst wenn man eingelaufen ist, kann man die Länge und Schwierigkeit allmählich steigern“, erklärt DAV-Experte Stefan Winter. Im Frühjahr empfiehlt er vor allem Wanderungen an südseitigen Hängen, da diese wärmer und trockener sind.

Eine weitere Überlegung gilt der Länge der Wanderung. Gerade wenn die eigene Kondition noch im Aufbau ist, sollte man kurze Touren wählen. Eine gute Ausdauer und Kraft in den Beinen schützen vor Ermüdung beim Wandern.

Gutes Schuhwerk ist das A und O

Als Faustregel gilt: Wer im Winter fleißig die Beine trainiert hat, zum Beispiel beim Skisport, für den sollten auch im Frühling 1.000 Höhenmeter kein Problem sein. Wer hingegen seine Beine auf der Couch geparkt hat, startet am besten moderat in den Frühling, zum Beispiel mit einer gemütlichen Hüttenwanderung: Die Bänder, Sehnen und Muskeln müssen sich erst wieder an die Belastung gewöhnen.

Zudem spielt die Schwierigkeit eine Rolle: Wanderungen im Frühjahr können etwa durch Matsch schwieriger sein als erwartet. Darum ist es ratsam, zunächst eine Stufe unter der eigenen Leistungsgrenze zu beginnen. Und vor allem ist gutes Schuhwerk das A und O beim Wandern. Eine tief eingeschnittene Profilsohle erhöht den Halt durch ihre noppenartigen Gummistopper und verringert die Gefahr auszurutschen. Daneben helfen Stöcke dabei, das Gleichgewicht zu halten.

Tipps rund ums Wandern Ausführliche Informationen finden Wander- und Bergsportfreunde auf der Seite www.alpenverein.de

Renchtal Tourismus

Wanderangebote:

Ferienregion Renchtal: einzigartige Kombination aus sanften Rebhängen und erfrischenden Schwarzwaldhöhen, aus spektakulären Wander- und Radwegen und herausragender Kulinarik.

Renchtäler Genusstouren: mehrgängiges Menü inkl. Getränke und Kennenlernen von Land und Leute bei der Tour

Oberkircher Weinwanderung über die Burgruine Schauenburg (7 km), Lautenbacher Vesperwanderung auf dem Hexensteig (15 km) und Oppenauer Städtle-Hopser in der Innnenstadt (Spaziergang).

Kontakt:

Tourist-Information Bühlertal

Wanderangebote:

Kappler Genusstour Bühl-Kappelwindeck: Der Panoramaweg führt auf 8,5 km durch Streuobstwiesen, Reben und Wald zur Burgruine Alt-Windeck

Gertelbachrundweg Bühlertal: Auf 9 km geht es über zahlreiche Brücken und Stege und vorbei an imposanten Felsformationen mäßig bis kräftig steigend durch die wild-romantischen Gertelbach-Wasserfälle

Engelssteig Bühlertal: Der Engelssteig ist 1,5 km lang und führt auf schmalen Pfaden durch eine der steilsten Weinberglagen Europas

Kontakt:

www.buehl-buehlertal-ottersweier.de

info@buehl-buehlertal-ottersweier.de

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr, Mi. 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr

Hauptstr. 92, 77830 Bühlertal

Tourist-Information Sasbachwalden

Wanderangebote:

Genießerpfad-Alde Gott Panoramarunde

Kunstweg WEINSÜDEN

Ortenauer Sagenrundweg „Geisterhochzeit“

Wilder Sasbach-Über Stock & Stein

Gaishöll-Wasserfälle

Schnapsbrunnenwege

Wein- und Naturlehrpfad

Hornisgrinde auf 1.163 Hm.

Kontakt:

www.sasbachwalden.de

+49 7841 64079-80

info@sasbachwalden.de

Öffnungszeiten: Mai bis Oktober: Mo. bis Fr. 09:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr, Sa. 10:00 bis 12:00 Uhr; November bis April: Mo. bis Fr. 09:00 bis 13:00 Uhr, Mo, Mi. und Fr. 14:00 bis 17:00 Uhr

Talstr. 51, Kurhaus „Zum Alde Gott“, 77887 Sasbachwalden

