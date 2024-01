140.000 Fachkräfte fehlen bis 2040 in Baden-Württemberg

Wirtschaftsministerin Petra Olschowski hat am Dienstag in Stuttgart mitgeteilt, dass Deutschland mehr Studienanfänger brauche.

Aus Sicht von Wissenschaftsministerin Petra Olschowski müssen in Baden-Württemberg künftig mehr junge Menschen studieren. „Wir brauchen ganz dringend mehr Menschen, die ins Studium gehen“, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag in Stuttgart. Es brauche mehr Studienanfänger. Bisher liege der Fokus der Debatte sehr stark auf dem Ausbildungsbereich.

Besonders großer Bedarf im Gesundheitsbereich

Olschowski verwies auf eine Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung, wonach bis 2040 in Baden-Württemberg rund 140.000 Arbeitskräfte mit abgeschlossenem Studium fehlten. Zusätzlich müssten in diesem Zeitraum rund 720.000 akademische Arbeitskräfte ersetzt werden, die in Rente gingen.

Wenn wir die Erfolgsgeschichte im Bereich Wissenschaft und Wirtschaft in Baden-Württemberg weiterschreiben wollen, dann brauchen wir dringend Nachwuchskräfte. Petra Olschowski

Besonders groß ist der Bedarf an Fachkräften der Studie zufolge im Gesundheitsbereich, in Bereich Bildung und Erziehung, in der Informatik und bei der Bauplanung. Auch im Maschinenbau und im Fahrzeugbau würde zusätzliches Personal mit Bachelor- oder Masterabschluss gebraucht. In dem Bereich habe es in den vergangenen Jahren ein deutlich sinkendes Interesse der Studierenden gegeben.

Mit Blick auf die fehlenden Fachkräfte will Olschoswki weiterhin daran festhalten, die Studiengebühren für internationale Studierende abzuschaffen. Dafür werde sie sich bei den Haushaltsberatungen einsetzen. Es reiche aber auch nicht aus, wenn internationale Studierende nach Baden-Württemberg kämen. „Sie müssen auch das Studium erfolgreich abschließen“, sagte Olschowski. Dafür brauche es eine gute Betreuung im Studium.