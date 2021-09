Sieben-Tage-Inzidenz bei 94,4

1.968 Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg – 37 Todesfälle

Die Zahl der Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist binnen eines Tages um 1.968 gestiegen. Das teilte das Landesgesundheitsamt am Donnerstag mit. Es wurden 37 weitere Todesfälle gezählt. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg etwas an auf 94,4 (Vortag 92,9).