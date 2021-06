Berlin als Vorbild?

Antidiskriminierungsgesetz für Baden-Württemberg: Das sind die Positionen von CDU und Grünen

Bisher hat Berlin als einziges Bundesland ein eigenes Antidiskriminierungsgesetz. Die Grünen haben dies klar als Thema gesetzt in den Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg, die CDU musste sich beugen. Nun steht die Umsetzung an.