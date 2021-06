Baden-Airpark mit neuen Ziele und wiederbelebten Verbindungen im Aufwind

Am Himmel über Rheinmünster-Söllingen ist es vorbei mit der Ruhe. Das Dröhnen der Flugzeugtriebwerke signalisiert etliche Male am Tag: Die Pandemie macht Verschnaufpause, die Reiselust der Menschen steigt. „Wir haben im Juni nun 22 Destinationen im Plan, bis Ende Oktober werden es 36 sein“, sagt Uwe Kotzan, Geschäftsführer des Baden Airparks.

Zum Vergleich: Im April standen nur sechs Reiseziele auf dem Flugplan des Regionalflughafens Karlsruhe/Baden-Baden (FKB). Selbst in den Osterferien war es meist still an der Startbahn. Jetzt hebt wieder täglich mindestens eine Maschine nach Mallorca ab. Viermal pro Woche startet ein Flieger in Richtung Barcelona.

Sonnenverwöhnte Urlaubsorte wie Malaga, Bari oder das kalabrische Lamezia Terme tauchen auf der Anzeigetafel im Terminal auf. Die Auslastung der Flüge liege schon jetzt über 65 Prozent, sagt Flughafen-Chef Kotzan: „Das macht uns Mut.“