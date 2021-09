Privates Bahnunternehmen in finanzieller Schieflage

Baden-Württemberg will Insolvenz von Abellio verhindern

Seit Juni befindet sich das Nahverkehrsunternehmen Abellio, das auch im Verbreitungsgebiet der BNN verschiedene Bahnlinien betreibt, mit seiner Regionalgesellschaft im Land wie in den anderen Bundesländern in der Insolvenz. Das Land Baden-Württemberg will das verhindern.