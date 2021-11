Badischer Weihnachtstaler zeigt dieses Jahr das Bruchsaler Schloss

Den ersten silbernen Weihnachtstaler bekamen Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick und Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, im Gartensaal des Schlosses überreicht. Wie alle Sonderprägungen sind die Badischen Weihnachtstaler limitiert. 500 Medaillen gibt es in Silber, 100 in Gold.

„Die goldenen Weihnachtstaler werden nur auf Bestellung gefertigt, jede einzelne von Hand auf die Presse gelegt“, berichtet Lars Knevels, Prokurist der Firma EuroMint mit Sitz in Bochum bei der Vorstellung des Sammlerstücks im Bruchsaler Schloss. Weihnachtstaler haben Tradition, so Knevels. Es gibt sie beispielsweise in Sachsen, Thüringen oder Brandenburg. Im benachbarten Rheinland-Pfalz gibt es seit 1988 den Mainzer Weihnachtstaler. „Die Weihnachtstaler haben immer einen regionalen Bezug“, weiß Knevels.

Und nun gibt es sie auch in Baden. Vor drei Jahren zierte den ersten badischen Taler das Karlsruher Schloss, gefolgt vom Ettlinger Schloss. Und nun Bruchsal. „Passend zum 300. Jubiläum des Schlosses im kommenden Jahr werfen die Taler ihr Funkeln voraus“, sagt Hörrmann. „Schloss Bruchsal ist einzigartig und der einzige Neubau einer fürstbischöflichen Residenz am Oberrhein, die sich auf der grünen Wiese – ohne Rücksicht nehmen zu müssen auf einen Altbestand oder städtebauliche Vorgaben – entfalten konnte. Es freut mich besonders, dass die architektonische Schönheit des Monuments nun in Gold und Silber gebannt ist.“

Und die Oberbürgermeisterin ergänzt: „Mit der Auswahl des Schlosses als Motiv für den Weihnachtstaler haben Sie den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bruchsal und auch mir viel Freude gemacht.“

Jubiläumskalender mit staatlichen Schlössern und Gärten

Drei Zentimeter sind die Medaillen im Durchmesser groß und 8,5 Gramm schwer, wahlweise aus massivem 999 Feinsilber oder 999 Feingold. „Für die goldenen Taler wird hauptsächlich Recycling-Gold verwendet, auch um die natürlichen Ressourcen zu schonen“, erklärt Knevels. „Die Werkzeuge für die Gravur werden eigens angefertigt.“ Etwa sechs Wochen brauchen die Handwerker dafür.

Ist die Vorlage fertig, dauert die Prägung etwa zwei Wochen. „Solange muss das Material aushärten und der Rohling in Form gebracht werden.“ Auf der Vorderseite ist das Bruchsaler Schloss zu sehen, auf der Rückseite ein Krippenmotiv von Martin Schongauer. Alle Medaillen werden in einem Etui mit einem Echtheitszertifikat geliefert. „Wenn die limitierten Stücke verkauft sind, ist Schluss“, sagt Knevels.

Zu den Einzelheiten des bevorstehenden Jubiläums wollte Hörrmann nichts verraten, hatte aber schon mal einen Jubiläumskalender dabei, den er an Petzold-Schick überreichte. Den Fotokalender haben die Staatlichen Schlösser und Gärten anlässlich des 300-jährigen Schlossjubiläums aufgelegt. „Das Besondere ist, dass es sich um einen Zweijahreskalender handelt“, erklärte Michael Hörrmann.

Der Wandkalender für die Jahre 2022 und 2023 im DIN-A3-Format zeigt 24 Aufnahmen, die die ehemalige fürstbischöfliche Residenz von ihrer schönsten Seite zeigen. Darunter sind etwa das Treppenhaus von Balthasar Neumann, die originale Ausstattung des 18. Jahrhunderts im Thronsaal und die kostbare Tapisseriensammlung. Der Jubiläumskalender erscheint ebenfalls in limitierter Auflage von 300 Exemplaren.