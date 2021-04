Widerstandslos festgenommen

Betrunkener bedroht Lebensgefährtin und löst SEK-Einsatz aus

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht zum Montag in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) damit gedroht, seine Lebensgefährtin zu erschießen und so das Spezialeinsatzkommando SEK auf den Plan gerufen.