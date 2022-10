BKA: Weniger Gewalttaten gegen Polizisten in Baden-Württemberg

Laut dem Bundeskriminalamt habe es im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg weniger Gewalttaten gegen Polizisten gegeben. Nordrhein-Westfalen und Bayern würden dagegen das Schlusslicht bilden.

Die Zahl der erfassten Gewalttaten gegen Polizisten ist in Baden-Württemberg entgegen dem Bundestrend etwas gesunken. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) berichtete, wurden im vergangenen Jahr 4994 Fälle verzeichnet, das war im Jahresvergleich ein Rückgang um gut zwei Prozent. Bundesweit gab es hingegen einen Anstieg um knapp zwei Prozent, teilte die Behörde am Donnerstag in Wiesbaden mit.

Nach der Definition des BKA müssen Beamte allerdings nicht körperlich verletzt werden, damit eine Tat als Gewalt gegen Polizisten erfasst wird. „Ausreichend ist, wenn aus allgemeiner Feindseligkeit gegen den Staat oder aus persönlichen Motiven gegen die Amtsträgerin oder den Amtsträger oder aus anderen Beweggründen gehandelt wird“, heißt es in dem Bundeslagebild. Auch Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte fallen in diese Kategorie.

Die meisten Gewalttaten gegen Polizistinnen und Polizisten entfielen auf die vergleichsweise bevölkerungsreichen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern. Schlusslichter waren das Saarland und Bremen, wie die BKA-Statistiker berichteten. Bei den Tötungsdelikten entfielen drei Fünftel aller Fälle auf Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen.