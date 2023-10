Bus von Tübinger Basketballern in Verkehrsunfall verwickelt

Der Bus der Basketballmannschaft Tigers aus Tübingen ist am Sonntag nach einem Spiel mit einem Minivan in einem Baustellenbereich bei Kassel kollidiert.

Auf dem Rückweg vom Spiel in der Basketball-Bundesliga bei Rasta Vechta ist der Mannschaftsbus der Tigers Tübingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. In einem Baustellenbereich südlich von Kassel sei das Fahrzeug von einem Minivan am linken Heck getroffen worden, teilte der Aufsteiger einen Tag nach der 72:103-Niederlage am Montag mit.

Niemand wurde verletzt

Die Insassen des Mannschaftsbusses seien dank des umsichtigen Handelns des Fahrers ohne körperliche Verletzungen davongekommen. Am Bus soll ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden sein. Beim Minivan sei ein Totalschaden festgestellt worden, über die Schwere der Verletzungen des Fahrers sei nichts bekannt.

Neben der Niederlage und dem Unfall müssen die Tigers zudem noch den Ausfall von Spielmacher Aatu Kivimäki verkraften. Eine Fraktur sei am linken Fuß des Finnen zwar nicht festgestellt worden, weitere Untersuchungen sollen jedoch für Klarheit sorgen.