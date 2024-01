Sexuelle Belästigung: Tatverdächtiger in Althengstett identifiziert

Nach einer sexuellen Belästigung in einer Regionalbahn am 2. Januar hat die Kriminalpolizei Calw nun einen Tatverdächtigen erfasst. Wie die Kriminalpolizei mitteilte, konnte der Verdächtige durch Zeugenhinweise am Mittwoch, 17. Januar in Althengstett überprüft werden.

Verdächtiger stand unter Drogen

Zum Kontrollzeitpunkt war der 27-Jährige auf dem Fahrrad unterwegs, wobei er Ausfallerscheinungen zeigte. Ein Drogenvortest verlief positiv, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Trunkenheit im Verkehr.